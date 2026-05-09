MotoGP | GP Le Mans Sprint Race, Bastianini: “Ci riproveremo domani”

Il weekend di gara di Enea Bastianini si sta rivelando complicato sin dalle qualifiche, dove ha ottenuto il quattordicesimo tempo, per poi proseguire con un ritiro nella Sprint Race. Il pilota del team KTM Tech3, ha raccontato una prestazione segnata da difficoltà nel trovare il giusto feeling con la moto, soprattutto con la gomma anteriore dura, che non sembrava ancora perfettamente in temperatura in fase di qualifica. Nella Sprint, invece, un errore alla curva 13 gli è costato la perdita dell’anteriore, compromettendo la possibilità di recuperare posizioni nonostante un ritmo in crescita giro dopo giro.

Nonostante ciò, il pilota riminese ha mantenuto un approccio positivo, sottolineando la volontà di riprovarci nella gara di domani che potrebbe anche essere influenzata dalla pioggia e quindi presentare condizioni completamente diverse.

Dichiarazioni Enea Bastianini, Sprint Race Le Mans

“Ho perso l’anteriore alla curva 13 ed è stato difficile recuperare posizioni. Stavo portando il mio ritmo giro dopo giro, ma ho commesso quel piccolo errore. Niente di più. In quel momento la pressione della gomma era un po’ più alta. In qualifica ho fatto qualche altro errore con la gomma anteriore dura; probabilmente non era ancora in temperatura. Ci riproveremo domani, probabilmente pioverà, quindi sarà una gara diversa”