MotoGP | GP Le Mans Sprint Race, Quartararo: “Ho ritrovato feeling”

Dopo un venerdì da dimenticare, Fabio Quartararo si è riscattato alla grande nel sabato del Gran Premio di casa a Le Mans.

Il pilota della Yamaha ha centrato dapprima la seconda fila in qualifica, sesto tempo e poi ha sorpreso tutti nella Sprint Race chiudendo quinto e non molto lontano dal vincitore Jorge Martin.

Autore di un ottimo start, ha lottato sgomitando contro i due piloti ufficiali Ducati e poi dopo essere stato superato dalla KTM da Pedro Acosta, ha chiuso quinto resistendo agli attacchi di Joan Mir fino alla bandiera a scacchi, prima Top Five della stagione e di conseguenza con la V4. Ecco cosa ha detto il pilota francese ai microfoni di Canal+.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Sprint Race GP Francia Le Mans MotoGP 2026

“Onestamente, sono abbastanza felice per il ritmo è stato buono oggi. Questa mattina abbiamo visto in FP2 che non era male. Sappiamo che nella gara abbiamo un po’ più di difficoltà con le linee, devi frenare molto forte, ma io sono molto soddisfatto del risultato. Onestamente, vedere il vincitore della gara non molto lontano è positivo mentalmente, anche se tu sappiamo che ci manca potenziale. Almeno sono riuscito davvero a spingere al massimo dal primo al primo giro all’ultimo. Nel test di Jerez più del potenziale, ho trovato un pò di feeling. Una sensazione che mi permette di spingere sempre di più. So fino a che punto posso arrivare, fino al momento in cui cado, questo è sicuro (ride, ndr) ma almeno riesco a trovare quello sensazione. Era quello di cui avevo bisogno e questo era ciò che facevo che abbiamo ritrovato questo fine settimana.”

L’iridato 2021 della MotoGP parla poi della gara “lunga” della domenica: “Onestamente oggi non avevo un obiettivo e non ne avrò neanche domani. L’obiettivo è spingere dal primo all’ultimo giro e vedremo poi il risultato. Penso che siamo in un situazione in cui cerchiamo di divertirci e io cerco di dare il mio massimo. Oggi siamo passati in Q2, siamo riusciti a fare un buon giro e una buona gara sprint, quindi cercheremo di fare qualcosa di buono domani.