MotoGP | GP Le Mans Gara, Marini: “C’è del lavoro da fare”

Al termine di un Gran Premio di Francia complicato e fortemente condizionato dalle temperature in evoluzione, Luca Marini ha portato a casa la decima posizione al termine di una gara di 27 giri in cui la gestione degli pneumatici ha fatto la differenza. Il pilota del team Honda HRC Castrol ha scelto la gomma anteriore morbida, una decisione che gli ha permesso di guadagnare diverse posizioni nelle fasi iniziali. Tuttavia, con l’aumento delle temperature durante la corsa, la scelta si è rivelata difficile da sostenere fino alla fine. Marini ha spiegato come la gara sia stata un continuo compromesso tra prestazione e gestione, soprattutto quando la pista ha iniziato a scaldarsi. Nonostante le difficoltà, il pilota italiano è rimasto competitivo fino all’ultimo giro, avvicinandosi sensibilmente a Fermin Aldeguer nella lotta per la nona posizione.

Dichiarazioni Luca Marini, GP Le Mans

“È un vero peccato oggi, la mia scelta della gomma anteriore è stata sbagliata, chi si aspettava il sole in gara?! È stato difficile arrivare fino alla fine perché verso la conclusione c’era molto movimento, d’altra parte con la hard all’inizio della gara eravamo al limite perché faceva freddo prima che arrivasse il sole. È positivo aver chiuso in decima posizione e aver comunque preso qualche punto dopo un weekend con alti e bassi, ma non è quello che vogliamo. C’è del lavoro da fare e in questa gara abbiamo faticato più sul passo gara rispetto ad altri round di quest’anno”

Partito dalla sesta posizione in griglia, Joan Mir ha subito mostrato un buon passo gara, portandosi nelle prime fasi a ridosso dei protagonisti e mettendo sotto pressione i piloti di testa. Dopo aver rinnovato il duello già visto il sabato con piloti come Quartararo, lo spagnolo è rimasto stabilmente in lotta per la Top 5, ingaggiando continui scambi di posizione anche con il beniamino di casa e Ogura per diversi giri. Gestendo con pazienza la propria gara, Mir ha continuato a insistere su Quartararo fino a superarlo, conquistando così la sesta posizione a otto tornate dal termine. La sua corsa si è però conclusa nel giro successivo, a causa di una caduta piuttosto violenta che ha posto fine anticipatamente alla gara. L’impatto gli ha provocato una lacerazione alla mano destra, per la quale si è reso necessario l’intervento con punti di sutura al Centro Medico del circuito.

Dichiarazioni Joan Mir, GP Le Mans

“Non era il modo in cui volevamo concludere un weekend davvero positivo per noi, perché penso che un piazzamento in Top 5 fosse possibile alla fine. È stata una caduta che non mi aspettavo. Avevo la gomma anteriore dura e riuscivo a stare dietro a Fabio (Quartararo, ndr) in sicurezza, ma quando l’ho superato ho dovuto essere molto aggressivo per mantenere la temperatura della gomma. In frenata sul dritto ho perso l’anteriore troppo presto e ho avuto una caduta molto forte, e ne esco con qualche punto di sutura alla mano. Nel complesso sto bene, che è la cosa più importante”

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