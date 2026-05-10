MotoGP | GP Le Mans Gara, Quartararo: “Ho ritrovato feeling con l’anteriore”

Weekend positivo per Fabio Quartararo sul circuito Bugatti di Le Mans, teatro del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento della MotoGP 2026.

L’idolo di casa dopo il quinto posto ottenuto nella Sprint Race, ha chiuso al sesto posto la gara “lunga” della domenica e nei primi giri è stato costantemente in posizioni da podio, sfruttando anche la gomma soft anteriore montata sulla sua YZR-M1 V4.Ecco cosa ha detto il pilota francese ai microfoni di Canal+.

Scattato dalla seconda fila, il #20 della casa dei Tre Diapason, si è messo subito in seconda posizione, difendendo poi con i denti il sesto posto finale.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Gara GP Francia Le Mans MotoGP 2026

“Onestamente, ho fatto del mio meglio e ho dato tutto all’inizio. Sapevo che i primi giri erano cruciali, Purtroppo sappiamo che la mancanza di prestazioni ci penalizza. Il La cosa più importante è che ho spinto dall’inizio alla fine e che io mi sentivo bene in sella. È solo un sesto posto ma penso che possiamo essere molto, molto felici. Con il pacchetto che abbiamo, penso che sia un risultato molto buono. I miei compagni di marca soffrono, io ho trovato questo feeling con l’anteriore che mi permette di spingere 100%. Nelle prime quattro gare che abbiamo fatto, non l’ho fatto stavo sopravvivendo, mentre questo fine settimana sono riuscito a spingere al massimo dall’inizio alla fine.”

Foto: Michelin