MotoGP | GP Le Mans, Bastianini: “Sono fiducioso”

GP Francia Le Mans MotoGP 2024 Ducati – Dopo Jerez, Enea Bastianini è carico per tornare in pista. Prossima tappa Le Mans, per il Gran Premio di Francia.

Enea Bastianini occupa la terza posizione nel Mondiale a 5 punti da Pecco. Quinto nel GP di Spagna, il pilota del Ducati Lenovo Team punta a tornare a lottare per il podio sul tracciato francese che lo ha visto ottenere la sua terza vittoria in MotoGP nel 2022. Dopo i primi quattro appuntamenti della stagione 2024, Ducati e il Ducati Lenovo Team si trovano al comando rispettivamente della classifica costruttori e della classifica riservata alle squadre.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Francia Le Mans MotoGP 2024

“Sono contento di tornare a Le Mans dove l’anno scorso non ho potuto correre a causa dell’infortunio. È sicuramente una pista amica visto che nel 2022 sono riuscito ad ottenere una vittoria. Dopo il test di Jerez sono tornato a casa contento e soddisfatto: sono fiducioso che ciò che abbiamo provato potrà esserci di aiuto sia qui che nelle prossime gare. Non vedo l’ora di scendere in pista con l’obiettivo di tornare a lottare per il podio”.

