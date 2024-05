MotoGP | GP Le Mans, Bagnaia: “Ci sono tutti i presupposti per poter essere veloci”

GP Francia Le Mans MotoGP 2024 Ducati – Pecco Bagnaia dopo la splendida gara di Jerez, dove aveva battuto Marc Marquez dopo un appassionante duello, è pronto a scendere in pista a Le Mans.

Il due volte iridato della MotoGP cercherà di riscattare lo “zero” del 2023, quando cadde dopo un contatto con Maverick Vinales nella gara “lunga” della domenica.

In classifica, complice anche la caduta di Jorge Martin a Jerez, si è portato a 17 punti dallo spagnolo del Pramac Racing.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Francia Le Mans MotoGP 2024

“Dopo l’ultimo fine settimana di gara a Jerez ed il test, arrivo a Le Mans piuttosto fiducioso. Ci sono tutti i presupposti per poter essere veloci fin da subito. In Francia siamo sempre stati competitivi e anche l’anno scorso in gara avevamo un buon passo e stavamo lottando per la vittoria. Purtroppo, sono stato sfortunato e sono stato costretto a ritirarmi per una caduta dopo essere stato colpito da un altro pilota. L’unica grande incognita, come sempre, sarà il meteo ma, in ogni caso, lavoreremo per essere pronti ad affrontare qualsiasi condizione.”

