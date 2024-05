MotoGP | GP Le Mans 2024: la Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa GP Francia – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Le Mans dove a partire dalle 16:00 si terrà la Conferenza Stampa dei piloti. Nella prima parte parteciperanno: Jorge Martin, Francesco Bagnaia e Marc Marquez mentre nella seconda, spazio ai due piloti di casa, Fabio Quartararo e Johann Zarco, oltre al rookie Pedro Acosta.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA MOTOGP LE MANS A PARTIRE DALLE 16:00

16:12 Marc Marquez: “Voglio andare veloce in pista, più andrò veloce più avrò possibilità. Per vincere il Mondiale serve il materiale migliore”

16:10 Martin: “Sono contento di dove sono ma la mossa naturale sarebbe il team ufficiale, il mio obiettivo è di arrivare lì e spero di farcela, altrimenti vedremo cosa succederà”

16:09 Bagnaia su compagno di squadra: “In questi giorni ho visto un video di un giornalista spagnolo che diceva che io non volevo Marc ma è una cavolata, voglio battere tutti, non ho una preferenza. Sto lavorando bene con Enea e so che tipo di lavoro stiamo facendo se il team deciderà di cambiare, dovremo ripartire da zero”

16:06 Marc Marquez: “Il podio di Jerez è stato speciale se pensiamo da dove arriviamo, essendo il GP di Spagna e dato che non salivo sul podio con queste condizioni, con il passo per essere lì, è stato qualcosa di bello da provare. Era da tanto tempo che non mi sentivo così veloce. In futuro avremo dei problemi in alcuni circuiti ma per me è un piacere lottare con i due uomini che l’anno scorso sono stati fortissimi”

16:04 Pecco Bagnaia: “Uno dei miei punti di forza è che non mi importa se il giorno prima vado male, il giorno dopo posso lottare per la vittoria. L’anno scorso più o meno andava così, Le Mansi mi piace, mi piace l’ambiente, ci sono sempre tante persone ed è fantastico. Nelle ultime due occasioni non sono riuscito a finire le gare ma il potenziale è sempre stato alto”

16:00 Inizia la conferenza! Il primo a parlare è il leader del Mondiale, Jorge Martin:

“Mi sento bene, a Jerez sarei voluto salire sul podio con Marc e Pecco, avevo fiducia ma sono caduto. E’ importante avere la velocità e penso che potremo avere quel livello anche qui”