MotoGP | GP Jerez, Meregalli sulle parole di Rins: “Preferisco non aggiungere altro” [VIDEO]

Nella giornata di ieri, Alex Rins si è lasciato andare ad uno sfogo dopo aver ricevuto la notizia che dalla prossima stagione non sarà più un pilota della Yamaha. Lo spagnolo, ha raccontato ai media presenti sul circuito di aver fatto una telefonata a Maio Meregalli, team manager del team Monster Energy Yamaha, il quale lo informava che avevano già firmato con il secondo pilota ma che al tempo stesso era una conversazione riservata. E’ cosa nota che il pilota che sostituirà lo spagnolo sarà Ai Ogura che arriva dal team Trackhouse Racing.

Rins ha aggiunto di esserci rimasto male dal momento che sul progetto Yamaha ci ha sempre messo impegno ma che non essendo la moto competitiva, non ha potuto mostrare il suo potenziale che crede di aver ancora, dichiarando inoltre di voler restare in MotoGP.

Intervistato da Giovanni Zamagni per Sky Sport MotoGP, Meregalli ha preferito non aggiungere altro a quanto già trapelato, precisando però di aver agito, nei confronti di Rins, con la massima trasparenza.

Dichiarazioni Maio Meregalli su Alex Rins

“Non voglio commentare più di tanto. Vorrei solamente dire che noi ci siamo comportati correttamente ma non voglio dire nulla sul fatto che poi abbia lasciato trapelare la cosa. L’abbiamo informato e l’ho fatto con la massima trasparenza”



