MotoGP | GP Jerez: Brivio: “Spiace per Ogura ma fa parte del gioco” [VIDEO]
Il Team Principal Aprilia Trackhouse ha commentato il passaggio del pilota giapponese alla Yamaha in ottica 2027
Una delle ultime notizie di mercato è il passaggio di Ai Ogura dal Trackhouse MotoGP Team alla Yamaha in ottica 2027. Il pilota giapponese lascerà la squadra capitanata da Davide Brivio per approdare alla casa di Iwata.
Un passaggio che al momento sembra insensato vista la scarsa competitività della moto della casa giapponese, ma con i nuovi regolamenti, tutto potrebbe cambiare. Dal prossimo anno infatti ci sarà una riduzione di cilindrata a 850cc, aerodinamica ridotta, niente abbassatori e pneumatici Pirelli.
Brivio ha commentato questo passaggio del suo pilota alla Yamaha ai microfoni di Sky Sport, non nascondendo un pò di dispiacere, ma ha poi subito pensato al futuro dichiarando di voler ingaggiare un pilota d’esperienza.
Dichiarazioni Davide Brivio Team Principal Aprilia Trackhouse Passaggio Ai Ogura alla Yamaha MotoGP 2027
“Un po’ dispiace, ma ognuno fa le sue scelte. Quando l’avevamo preso, era in conto la possibilità che dopo due anni volesse magari una squadra ufficiale. Fa parte del gioco, ora cercheremo di trovare una soluzione”. Al posto di Ogura arriverà un pilota d’esperienza? “Penso dì sì – conclude Brivio – Non credo sia il momento di investire su un rookie in questo momento, pensiamo che avere dei piloti esperti possa permetterci di sfruttare meglio il potenziale della moto.”
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