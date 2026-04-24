MotoGP

MotoGP | GP Jerez: Brivio: “Spiace per Ogura ma fa parte del gioco” [VIDEO]

Il Team Principal Aprilia Trackhouse ha commentato il passaggio del pilota giapponese alla Yamaha in ottica 2027

di Alessio Brunori24 Aprile, 2026
MotoGP | GP Jerez: Brivio: “Spiace per Ogura ma fa parte del gioco” [VIDEO] MotoGP | GP Jerez: Brivio: “Spiace per Ogura ma fa parte del gioco” [VIDEO]

Una delle ultime notizie di mercato è il passaggio di Ai Ogura dal Trackhouse MotoGP Team alla Yamaha in ottica 2027. Il pilota giapponese lascerà la squadra capitanata da Davide Brivio per approdare alla casa di Iwata.

Un passaggio che al momento sembra insensato vista la scarsa competitività della moto della casa giapponese, ma con i nuovi regolamenti, tutto potrebbe cambiare. Dal prossimo anno infatti ci sarà una riduzione di cilindrata a 850cc, aerodinamica ridotta, niente abbassatori e pneumatici Pirelli.

Brivio ha commentato questo passaggio del suo pilota alla Yamaha ai microfoni di Sky Sport, non nascondendo un pò di dispiacere, ma ha poi subito pensato al futuro dichiarando di voler ingaggiare un pilota d’esperienza.

Dichiarazioni Davide Brivio Team Principal Aprilia Trackhouse Passaggio Ai Ogura alla Yamaha MotoGP 2027

“Un po’ dispiace, ma ognuno fa le sue scelte. Quando l’avevamo preso, era in conto la possibilità che dopo due anni volesse magari una squadra ufficiale. Fa parte del gioco, ora cercheremo di trovare una soluzione”. Al posto di Ogura arriverà un pilota d’esperienza? “Penso dì sì – conclude Brivio – Non credo sia il momento di investire su un rookie in questo momento, pensiamo che avere dei piloti esperti possa permetterci di sfruttare meglio il potenziale della moto.”


4.1/5 - (9 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-austin-gp-stati-uniti-2026-00017.JPGmotogp-austin-gp-stati-uniti-2026-00030.JPGmotogp-austin-gp-stati-uniti-2026-00044.JPGmotogp-austin-gp-stati-uniti-2026-00034.JPGmotogp-austin-gp-stati-uniti-2026-00043.JPGmotogp-austin-gp-stati-uniti-2026-00012.JPGmotogp-austin-gp-stati-uniti-2026-00023.JPGmotogp-austin-gp-stati-uniti-2026-00003.JPGmotogp-austin-gp-stati-uniti-2026-00045.JPGmotogp-austin-gp-stati-uniti-2026-00040.JPGmotogp-austin-gp-stati-uniti-2026-00026.JPGmotogp-austin-gp-stati-uniti-2026-00036.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news