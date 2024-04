MotoGP | GP Jerez, grande festa nel box Ducati dopo la vittoria di Bagnaia [VIDEO]

GP Spagna Jerez MotoGP 2024 – Sorrisi e brindisi all’interno del box Ducati al termine dell’ultimo Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera, teatro del quarto appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP.

Il Campione del Mondo in carica, dopo il ritiro nella Sprint di ieri e le prestazioni altalenanti di questo fine settimana, è riuscito a condurre una domenica di gara superlativa, garantendosi il secondo successo di questa stagione dopo quello ottenuto nella prova inaugurale a Losail, in Qatar. Alle spalle hanno concluso le altre Ducati di Marc Marquez, in lotta per la vittoria fino ai metri conclusivi della corsa, e Marco Bezzecchi.

Quarta posizione per l’altra Gresini di Alex Marquez, a conferma del predominio della Casa di Borgo Panigale a Jerez, seguito a ruota da Enea Bastianini, Brad Binder e Fabio Di Giannantonio. Miguel Oliveira ha concluso il proprio fine settimana in ottava piazza, mentre Maverick Vinales e Pedro Acosta hanno occupato le ultime due posizioni in top dieci. Appuntamento tra due settimane a Le Mans per il Gran Premio di Francia, quinta prova di un mondiale totalmente riaperto grazie alla caduta di quest’oggi di Jorge Martin, scivolato mentre occupava la testa della corsa proprio davanti a Bagnaia.





