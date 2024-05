MotoGP | GP Le Mans Gara, Marini: “Mir stava facendo una grande gara fino alla caduta”

MotoGP GP Francia Le Mans Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso il Gran Premio di Francia, quinta tappa del Motomondiale 2024, in sedicesima posizione.

Il pesarese che ha chiuso in ultima posizione anche la gara lunga dopo la sprint Race di sabato, ma rimane fiducioso dei passi avanti che sta facendo Honda.

Dichiarazioni Luca Marini Gara GP Francia Le Mans Honda Repsol MotoGP 2024

“È stata un’altra lunga gara per noi in cui stiamo lavorando su quelle stesse aree che ci preoccupano. Possiamo vedere che Joan, che stava facendo una grande gara fino alla caduta, è in grado di fare un grande passo avanti nel corso del fine settimana. Mi manca un po’ questo passaggio quindi dobbiamo capirlo. Non vedo l’ora che arrivi al Mugello per i test. Sono sicuro che possiamo trovare qualcosa lì e portarlo a Barcellona”.

