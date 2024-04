MotoGP | Gp Jerez Sprint Race, Quartararo: “È stata una gara davvero dura”

MotoGP Gp Spagna Jerez Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso il Gran Premio di Jerez, quarta tappa del Motomondiale 2023, in 15esima posizione.

Quartararo della Yamaha ha espresso la sua delusione per una prestazione al di sotto delle aspettative. Quartararo ha lamentato problemi di grip al posteriore e difficoltà fisiche durante la gara, causate da dolore al braccio dovuto a frenate troppo forti. Nonostante gli sforzi, ha dovuto rallentare negli ultimi dieci giri. La sfida sulla pista è stata definita “davvero dura” dal pilota, che auspica miglioramenti nei test successivi per affrontare meglio le difficoltà tecniche e ottenere maggiore velocità.

Dichiarazioni Fabio Qartararo Gp Spagna Jerez MotoGP 2024

“Non sono riuscito a fare la stessa partenza di ieri. Abbiamo avuto un problema con il grip al posteriore e poi la moto è diventata davvero faticosa fisicamente da guidare. Avevo dolore al braccio perché stavo frenando troppo forte e negli ultimi dieci giri non riuscivo più a frenare, quindi ho dovuto rallentare. È stata una gara davvero dura, direi. Ci manca molto sul grip al posteriore e sulla sterzata, quindi speriamo di poter cambiare la situazione nei test di domani. Non mi aspetto un grande passo avanti, ma speriamo di trovare un miglioramento per sentirci meglio sulla moto ed essere più veloci.”

3.5/5 - (2 votes)