MotoGP | GP Le Mans Gara, Mir: “Ho potuto confermare le mie sensazioni”

MotoGP GP Francia Le Mans Repsol Honda – Joan Mir non ha chiuso il Gran Premio di Francia, quinta tappa del Motomondiale 2024.

Il pilota Honda stato autore di una gara molto positiva, rovinata di un piccolo errore. Nonostante l’errore rimane una domenica positiva per il pilota spagnolo.

Dichiarazioni Joan Mir GP Francia Le Mans Honda Repsol MotoGP 2024

“La cosa importante da portare via da oggi è il feeling che ho avuto sulla moto. Dopo ieri e il problema che abbiamo avuto, è stato fantastico poter fare un altro passo avanti con l’assetto e avere un buon ritmo in gara. Ho potuto confermare le mie sensazioni e voglio ringraziare il Team Repsol Honda per il lavoro svolto oggi, mi hanno fornito una moto dove avrei potuto attaccare. È importante rimanere concentrati sugli aspetti positivi, ovvero il ritmo che abbiamo mostrato e il lavoro che stiamo facendo. Adesso andiamo al Mugello per verificare un po’ di cose”.

