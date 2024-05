MotoGP | GP Le Mans Gara, Acosta: “Oggi poteva essere una buona giornata”

MotoGP KTM Tech3 – Pedro Acosta non ha chiuso il Gran Premio di Francia, quinta tappa del Motomondiale 2024.

Il rookie della KTM partito bene, è riusicto a lottare con il gruppo di testa nelle prime fasi di gara, ma un ingresso, forse un po’ troppo ottimista, l’ha messo fuori gioco.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gara Gp Francia Le Mans MotoGP 2024

“Il fine settimana nel complesso non è stato male. Dopo lo sprint abbiamo fatto un grande passo in avanti sul setting della moto e stamattina le sensazioni nel warm up erano davvero buone. Oggi poteva essere una buona giornata: abbiamo fatto una buona partenza, la moto ha funzionato bene, ma alcuni piloti hanno fatto cose strane in pista e alla fine siamo caduti, anche quest’anno. Sembra che stia diventando una tradizione per me a Le Mans. Proveremo di nuovo al prossimo round a Barcellona .”