MotoGP | GP Le Mans Gara Alex Marquez: “Abbiamo salvato la domenica”

MotoGP GP Le Mans Gresini Racing – Alex Marquez ha chiuso il Gran Premio di Francia, quinta tappa del Motomondiale 2024, in decima posizione.

La Francia porta nuovamente grandi sorrisi in casa Gresini con una buona top10 per Alex Marquez, bravo a trovare punti e fiducia in vista della gara di casa a Barcellona.

Dichiarazioni Alex Marquez, GP Le Mans Sprint Race

“Il passo era buono e visto da partivamo abbiamo salvato la domenica. Non possiamo essere soddisfatti, ma tutto sommato guardiamo a Barcellona con le idee chiare su come lavorare e non ripetere gli errori dell’inizio di questo fine settimana. Le ambizioni sono diverse ovviamente, ma prendiamo tutto il positivo di questo fine settimana”.