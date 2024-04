MotoGP | Gp Jerez Gara, Rins: “Partire dall’ultima posizione non è stato facile”

MotoGP Gp Spagna Jerez Yamaha – Alex Rins ha chiuso il Gran Premio di Jerez, quarta tappa del Motomondiale 2024, in 13esima posizione.

Rins della Yamaha ha riflettuto sulla sua esperienza in pista partendo dall’ultima posizione. Nonostante le difficoltà iniziali, Rins ha mostrato una partenza migliore rispetto al giorno precedente, guadagnando posizioni nel corso della gara. Ha seguito da vicino il compagno di squadra Fabio Quartararo, ma è riuscito a superarlo verso la fine quando entrambi hanno cominciato a lottare. Nonostante il risultato non sia stato quello sperato, Rins ha sottolineato l’importanza della gara per il team Yamaha, che ha raccolto preziose informazioni utili per il lavoro futuro. Guardando avanti, Rins si dice fiducioso nell’affrontare le sfide future con determinazione e continua dedizione al miglioramento.

Dichiarazioni Alex Rins Gp Spagna Jerez MotoGP 2024

“Gara dura… Partire dall’ultima posizione non è stato facile, ma abbiamo fatto una partenza migliore rispetto a ieri. Ho recuperato alcune posizioni, e poi sono stato dietro a Fabio per quasi tutta la gara, fino a circa 11 giri dalla fine quando ho perso qualche decimo rispetto a lui. Ma poi ho visto che ha iniziato a lottare proprio come me, e sono riuscito a prenderlo e superarlo. Mi sento bene. Sicuramente non è questo il risultato che vogliamo, ma questa gara per noi è stata importante perché abbiamo raccolto tante informazioni. Tutto il tempo che siamo in pista ci fornisce dati che analizziamo e cerchiamo di capire. Per domani abbiamo molti componenti da provare. Quindi, andiamo avanti e continuiamo a lavorare!”

