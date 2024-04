MotoGP | GP Jerez Gara, Mir: “Dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo ottenuto oggi”

MotoGP GP Spagna Jerez Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso il Gran Premio di Spagna, disputata sul circuito Angel Nieto di Jerez, in 12esima posizione.

Il pilota della Honda ha commentato la sua prestazione in pista con un atteggiamento realistico ma determinato. Esprimendo gratitudine alla sua squadra per il lavoro svolto nel corso del fine settimana, Mir ha sottolineato i progressi compiuti fino ad ora. Pur riconoscendo che c’è ancora molto da fare per ridurre il divario di prestazioni, ha lodato il suo sforzo durante la gara, ottenendo il massimo con le attuali risorse a disposizione. Guardando al futuro, Mir ha anticipato con interesse i test programmati per il giorno successivo, sperando di trarre ulteriori informazioni utili per il miglioramento della squadra e del suo pacchetto moto

Dichiarazioni Joan Mir GP Spagna Jerez Honda Repsol MotoGP 2024

“Dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo ottenuto oggi. Dall’inizio del fine settimana fino ad ora siamo stati in grado di migliorare e devo davvero ringraziare la mia squadra per il lavoro svolto nell’aiutarci a fare questi progressi. Oggi sono riuscito a fare una gara solida, penso di aver ottenuto il meglio che potevo con il pacchetto che abbiamo al momento. Naturalmente il divario è ancora molto ampio e dobbiamo continuare a lavorare, ma domani, lunedì, avremo un test. Non vedo l’ora di provare ciò che abbiamo per capire quali saranno i prossimi passi”.

