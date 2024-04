MotoGP | GP Jerez Gara, Marini: “È stata una gara davvero dura”

MotoGP GP Spagna Jerez Repsol Honda – Luca Marini ha concluso il del Gran Premio di Spagna corso a Jerez, quarta tappa del Motomondiale 2024, in 17esima posizione.

Nonostante un buon avvio, Marini ha lamentato contatti con i rivali che hanno causato danni alla sua moto. Questo ha compromesso il suo ritmo in gara, risultando in un divario più ampio rispetto alle aspettative, soprattutto rispetto al compagno di squadra Joan Mir. Guardando avanti, Marini ha evidenziato l’importanza dei test programmati per il giorno successivo, non solo per affrontare le sfide future, ma anche per le prossime gare. Pur riconoscendo il buon lavoro di Mir, Marini ha sottolineato che c’è ancora lavoro da fare per ridurre il divario di prestazioni.”

Dichiarazioni Luca Marini GP Spagna Jerez Honda Repsol MotoGP 2024

“È stata una gara davvero dura. All’inizio sono partito bene ma poi c’è stato molto contatto con le retrovie e abbiamo subito qualche danno. Quando ho cercato di trovare il mio ritmo, ero molto più lento di quanto mi aspettassi e il distacco da Joan Mir era troppo grande. Dobbiamo capirlo e per fortuna domani abbiamo il test. Sarà importante non solo per il futuro ma anche per le prossime gare. Sicuramente Joan ha fatto una buona gara, ma siamo ancora lontani”.

4.7/5 - (42 votes)