MotoGP | GP Jerez Gara, Acosta: “Non è mai facile distruggere una moto al mattino e poi lanciarsi in gara su un’altra moto”

MotoGP KTM Tech3 – Il rookie Pedro Acosta ha chiuso il Gran Premio di Jerez, quarta tappa del Motomondiale 2024, in decima posizione.

Dopo aver distrutto una moto durante le prove, Acosta ha dovuto adattarsi a una moto con componenti differenti per la gara. Nonostante una partenza difficile e un contatto con Johann Zarco, è riuscito a recuperare posizioni durante la gara. Guardando al lato positivo, ha sottolineato l’importanza di trarre insegnamenti dalla giornata, maturando esperienza e puntando a evitare gli errori commessi in qualifica. Nonostante le sfide incontrate, Acosta ha concluso la giornata con una nota di soddisfazione per il risultato ottenuto

Dichiarazioni Pedro Acosta Sprint Race Gp Spagna Jerez MotoGP 2024

“Non è mai facile distruggere una moto al mattino e poi lanciarsi in gara su un’altra moto con frizioni o altre parti diverse. Comunque, considerando gli eventi della mattinata, siamo riusciti a salvare il risultato dopo una brutta partenza in gara. Il contatto con Johann Zarco è quello che succede quando si parte da metà griglia, quindi sappiamo che dobbiamo qualificarci bene ed evitare gli errori commessi ieri. Poi abbiamo recuperato abbastanza bene in gara, abbiamo imparato molto oggi, ho fatto esperienza, quindi dobbiamo essere contenti della giornata di oggi.”