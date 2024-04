MotoGP | GP Jerez Gara, Di Giannantonio: “Avrei potuto puntare alla Top4”

MotoGP GP Spagna Jerez Ducati VR46 Racing Team – Fabio Di Giannantonio ha chiuso il Gran Premio di Jerez, quarta tappa del Motomondiale 2024, in settima posizione.

Partenza non facile e P10 dopo i primi cinque giri, per Fabio che riesce a rimanere concentrato e a risalire la classifica. Quarta Top10 consecutiva e sensazioni nel complesso positive in sella alla Ducati Desmosedici GP e 34 punti (P10 nella generale ndr).

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio GP Spagna Jerez MotoGP 2024

“Sono felice perché l’anno scorso, su queste prime piste del calendario, ho chiuso intorno al 18esimo/20esimo posto. Oggi invece ho centrato la quarta Top10 consecutiva e siamo vicini ai più forti. Ho sbagliato i primi giri, ero lì, ma ho perso terreno e poi non sono riuscito a risalire subito. Ho recuperato nel finale, ma era tardi, avrei potuto puntare alla Top4. Sono felice in ogni caso, stiamo facendo un gran lavoro, le sensazioni sono buone e ora arriveranno piste dove già in passato sono stato forte. Domani ci aspetta una giornata di test, proveremo strade alternative per fare un passo in avanti.”

5/5 - (15 votes)