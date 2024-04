MotoGP | GP Jerez Gara, Bastianini: “Pensavo di fare qualcosina in più”

GP Spagna Jerez MotoGP 2024 Ducati – Enea Bastianini ha chiusoil Gran Premo di Spagna in programma a Jerez in quinta posizione.

Enea Bastianini perde terreno allo start ma è abile a recuperare diverse posizioni nel prosieguo della gara. Decimo nelle prime fasi, il pilota numero 23 si fa strada fino alla sesta posizione e nel finale riesce ad agguantare il quinto posto finale, nonostante una leggera mancanza di feeling all’anteriore.

Dichiarazioni Enea Bastianini GP Spagna Jerez MotoGP 2024

“È stata una gara difficile, nel senso che non sono riuscito a ripetere la partenza della gara sprint e quindi sono rimasto un po’ indietro. Ho cercato di recuperare, ma come ieri non sono riuscito a passare Brad (Binder) per tutta la gara perché il suo punto di staccata era un po’ più avanti rispetto al mio. Peccato, perché pensavo di fare qualcosina in più, ma il risultato va bene comunque. Sicuramente devo migliorare in frenata, perché rispetto al passato sto faticando di più e questo non mi rende la vita facile quando si tratta di tentare il sorpasso. È una cosa che ho notato in quasi tutte le piste fino ad ora. Per il resto eravamo messi abbastanza bene e siamo migliorati nel corso del weekend, quindi sono abbastanza contento”.

