MotoGP | GP Jerez 2026: Live Conferenza Stampa

Diretta Conferenza Stampa MotoGP Jerez – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Jerez de La Frontera dove, a partire dalle 16:00, si disputerà la Conferenza Stampa del Gran Premio di Spagna. Saranno presenti: Jorge Martin, Pedro Acosta e Alex Marquez.

Diretta Conferenza Stampa MotoGP Jerez dalle 16:00