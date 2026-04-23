MotoGP | GP Jerez 2026: Live Conferenza Stampa
Le dichiarazioni dei piloti presenti alla press del giovedì
di Jessica Cortellazzi23 Aprile, 2026
Diretta Conferenza Stampa MotoGP Jerez – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Jerez de La Frontera dove, a partire dalle 16:00, si disputerà la Conferenza Stampa del Gran Premio di Spagna. Saranno presenti: Jorge Martin, Pedro Acosta e Alex Marquez.
Diretta Conferenza Stampa MotoGP Jerez dalle 16:00
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