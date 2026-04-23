MotoGP | GP Jerez, Bagnaia: “La Ducati GP 24 vincerebbe ancora oggi”

Pecco Bagnaia ha parlato alla vigilia della prima giornata di prove del Gran Premio di Spagna in programma sul circuito di Jerez, prima tappa europea della MotoGP 2026.

Il pilota della Ducati ha affrontato vari argomenti ed ha parlato dell’attuale situazione della nuova Ducati Desmosedici GP 26, che al momento sembra una moto difficile da guidare e il solo Fabio Di Giannantonio sembra essere riuscito a tirare fuori il meglio da essa. Ecco cosa ha detto il tre volte iridato della casa di Borgo Panigale, che ha parlato anche della GP 24 e della futura 850cc.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia differenze Ducati GP 24, GP 25 e GP 26

“Lo scorso anno io lamentavo le stesse cose di ‘Diggia’. Alex Marquez aveva la GP24 che è una moto che vincerebbe ancora oggi senza problemi e Marc invece si è trovato particolarmente bene senza mai lamentare i problemi che ho avuto io fino all’Indonesia. Dopo poi è successo quello che è successo, però quel il weekend in Indonesia lui era in tanto in difficoltà e quest’anno invece siamo più o meno tutti con lo stesso feeling. ‘Diggia’ si sta trovando un po’ meglio per che si è adattato bene a questa moto e la stabilità lo ha aiutato a migliorarsi. Alex e Marc sono più in difficoltà per un discorso che questa moto è difficile da fermare ed è un po’ quello che avevo io l’anno scorso, però dopo un anno che sei lì, che ci provi, ci provi, ci provi, alla fine cerchi di toglierti dalla testa quello che era il meglio, per lavorare con quello che hai e comunque cerchi di non pensare troppo a a quello che hai avuto, che sicuramente era meglio. Stiamo lavorando tutti insieme per cercare di capire cosa fare. Diverse volte a Austin e a Goiania abbiamo parlato insieme per cercare di saper cosa chiedere bene a Ducati, stiamo lavorando tutti nella stessa direzione.”

Bagnaia ha poi risposto ad una domanda sul primo test post-GP della stagione, che ci sarà lunedì 27 aprile. Gli è stato

chiesto se lo sviluppo della nuova 850cc che sarà in pista dal prossimo anno potesse distrarre la casa dai problemi attuali, ecco cosa ha risposto: “Ducati ha Nicolò Bulega come collaudatore per la 850cc e su di noi si potrà concentrare sulla nostra moto attuale, quindi non vedo problemi.”

Dati Carriera Francesco Bagnaia

GP disputati: 237 (132 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Vittorie: 41 (31 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Podi: 82 (59 MotoGP + 16 Moto2 + 7 Moto3)

Vittorie Sprint: 13

Pole positions: 34 (27 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

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