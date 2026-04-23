MotoGP | GP Jerez 2026: Diretta Conferenza Stampa

Diretta Conferenza Stampa MotoGP Jerez – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Jerez de La Frontera dove, a partire dalle 16:00, si disputerà la Conferenza Stampa del Gran Premio di Spagna. Saranno presenti: Jorge Martin, Pedro Acosta e Alex Marquez.

Diretta Conferenza Stampa MotoGP Jerez dalle 16:00

16:18 Con MotoGP Social, termina la Conferenza Stampa. Grazie per averci seguito! Buona serata!

16:16 Martin: “Ora sento che Aprilia è la mia moto, stessa cosa con Ducati nel 2024. Ho cambiato tante piccole cose al mio stile perchè è una moto totalmente diversa. Quando ho provato per la prima volta la moto in Thailandia, ho capito che era un bel pacchetto. Necessito ancora di tempo e il test di lunedì sarà importante”

16:13 A.Marquez: “Per alcuni aspetti siamo ai livelli dell’anno scorso, il motore è più potente. Ma in alcuni punti, in ingresso curva fatico a fermare la moto. Aprilia ci sta portando al limite”

16:11 Martin: “Per noi piloti spagnoli è speciale correre qui, vedere tutta quella gente quando ti fermi è fantastico”

16:06 Alex Marquez: “Inizio di stagione difficile, siamo ancora indietro rispetto ad Aprilia. Stiamo lavorando bene e anche io devo fare un passo avanti nello stile di guida. Cercheremo di fare del nostro meglio, sarebbe bello ripetere il successo dell’anno scorso ma al momento non sembra tanto realistico. Fatico tanto a frenare la moto, ci manca tanto in quella parte delle curve. Non possiamo perdere la fiducia dopo solo tre gare”

16:05 Pedro Acosta: “Vedremo come andrà questo weekend, obiettivo primi 5 e preparare la gara nel miglior modo possibile. Se riusciamo a lottare con Aprilia e Ducati significa che stiamo facendo un buon lavoro”

16:02 Jorge Martin: “Sicuramente, inizio di stagione positivo ma non sono pronto per vincere un Gran Premio. Non rimpiango nulla del mio passato, la scorsa stagione è stata dura ma mi ha reso la persona che sono oggi. Mi sento più forte e un uomo migliore. Importante essere presenti e goderci il momento”

16:00 Inizia la Conferenza Stampa!