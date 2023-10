MotoGP | Gp Indonesia Sprint Race, Oliveira: “Buoni passi in avanti”

MotoGP GP Indonesia 2023 Aprilia RNF – Piazzamento in top dieci per Miguel Oliveira nella Sprint del Gran Premio d’Indonesia, appuntamento valido per il mondiale 2023 di MotoGP. Dopo le prestazioni altalenanti di ieri e di questa mattina, il portoghese è riuscito a trovare una buona strada in termini di setting, aspetto che gli ha permesso di migliorare il feeling in sella alla RS-GP. Una condizione importante che spera di confermare anche nella gara vera e propria in programma nella notte italiana a Mandalika.

Dichiarazioni Miguel Oliveira Sprint GP Indonesia MotoGP 2023

“Nella Sprint siamo riusciti a compiere un passo in avanti rispetto alle qualifiche di questa mattina. Mi sentivo meglio in sella alla moto e il risultato alla fine ci ha soddisfatto. Per domani sono fiducioso, sarà importante fare una buona partenza. Voglio guadagnare più posizioni possibili nelle prime fasi della corsa”.