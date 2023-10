MotoGP | Martin vince la Sprint e supera Bagnaia in testa al Mondiale [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia Sprint – Inafferrabile Jorge Martin nella Sprint valida per il Gran Premio dell’Indonesia, appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Nel caldo di Mandalika, lo spagnolo della Ducati Pramac – dopo una bella rimonta dopo la qualifica chiaro-scura di questa mattina – si è aggiudicato il gradino più alto del podio, ottimizzando il potenziale della propria Desmo. Una vittoria importante che gli ha permesso non solo di dare un seguito alle prestazioni dell’ultimo mese e mezzo, ma anche di superare Pecco Bagnaia (8°) al comando della graduatoria generale della classifica.

Seconda e terza posizione per i due portacolori della VR46, Luca Marini e Marco Bezzecchi (stoico nonostante la fattura alla scapola, seguita da un intervenuto chirurgico, della settimana scorsa), seguiti a ruota da Maverick Vinales, Fabio Quartararo e Fabio Di Giannantonio.

Enea Bastianini, nella gara di rientro dopo l’infortunio patito prima di Misano, si è classificato davanti a Bagnaia, mentre gli ultimi piazzamenti in top dieci sono stati occupati da Jack Miller e Miguel Oliveira. Appuntamento a stanotte per il semaforo verde di questo appuntamento mondiale sul tracciato di Mandalika, in Indonesia.