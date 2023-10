MotoGP | Gp Indonesia Sprint Race, Binder: “Nulla da dire sull’incidente”

MotoGP GP Indonesia 2023 KTM Factory – Tramite le colonne del sito ufficiale della KTM, Jack Miller e Brad Binder hanno commentato l’epilogo della Sprint valida per il Gran Premio dell’Indonesia, appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP, sottolineando come il risultato ottenuto non abbia rispecchiato il passo mostrato dalla RC16 nel corso del week-end indonesiano. A causa di un bloccaggio nelle prime fasi di gara, Miller è stato costretto a recuperare posizioni, fattore che non gli ha permesso di fare meglio della 9° posizione. Peggio invece è andata a Binder, dato che il sudafricano – 19° sul traguardo – è stato centrato da Aleix Espargarò durante un tentativo di sorpasso.

Dichiarazioni Brad Binder Sprint GP Indonesia MotoGP 2023

“Non è successo niente di grave e in tutta sincerità non ho molto da dire sull’accaduto. La partenza è stata buona, ma qui sorpassare risulta parecchio difficile. La pista è abbastanza stretta e fuori dalla traieottira ideale è scivoloso, quindi aumentano i rischi di caduta. Mandalika è speciale perchè se vuoi sorpassare devi assumerti dei rischi. La fiducia con la gomma dura era buona e sentivo di avere un buon passo. Dopo l’incidente i miei tempi si sono alzati anche a causa dei danni alla moto. Per domani ad ogni modo mi sento ottimista”.

Dichiarazioni Jack Miller Sprint GP Indonesia MotoGP 2023

“La partenza è andata bene e sono riuscito a compiere un bel salto in avanti. Purtroppo dopo sono incappato in un rischio di caduta in curva 1 a causa di un bloccaggio che mi ha costretto a chiudere il gas e quindi a perdere diverse posizioni. Sono riuscito a restare su, ma questo ha rovinato la mia corsa. Alla fine ho recuperato terreno con dei buoni giri, ma chiaramente speravo in qualcosa di meglio del nono posto. Ad ogni modo ci siamo garantiti una buona base per la corsa di domani”.