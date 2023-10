Moto3 | Gp Indonesia Gara: un grande Moreira batte Alonso e Munoz

Moto3 GP Indonesia Gara – Diogo Moreira dopo aver ottenuto la pole position a Mandalika, ha vinto il Gran Premio dell’Indonesia, 15esimo appuntamento del Motomondiale 2023.

Una gara bellissima quella della classe Moto3, con il pilota del Team KTM MT Helmets – MSI che nell’ultimo giro ha avuto la meglio su David Alonso (GASGAS Aspar) e David Munoz (KTM BOE). Un brasiliano non vinceva una gara da Estoril 2005, allora a riuscirci fu Alex Barros.

La gara ha visto scattare in testa proprio Moreira, con un primo colpo di scena avvenuto già nel giro di ingresso, quando Ayumu Sasaki è caduto toccando il cordolo interno. Il pilota giapponese del Team Intact GP si è innervosito e si è dimenticato di mettere la marcia in partenza, scivolando subito nelle retrovie.

La gara è vissuta poi su una battaglia che ha visto protagonisti Daniel Holgado (KTM Tech3), Jaume Masia (Honda Leopard), Davide Alonso (GASGAS Aspar), Collin Veijer (Husqvarna Intact GP), Diogo Moreira (KTM MT Helmets – MSI), Deniz Oncu (KTM Red Bull Ajo), Matteo Bertelle (Honda Snipers), Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e Josè Antonio Rueda (KTM Red Bull Ajo) che si sono sorpassati senza esclusione di colpi.

Il #96 del Team Tech3 (Holgado) a lungo in testa è stato poi penalizzato con due long-lap penalty per taglio della chicane (cosa fatta prima da Moreira, che però sembrerebbe aver perso il tempo guadagnato e che quindi non è stato penalizzato, ndr) e alla fine non scontando il secondo è stato penalizzato con quattro secondi aggiuntivi, finendo 14esimo.

Tornando ai primi, quarto all’arrivo Veijer, che ha preceduto Rueda, Masia, Furusato, Oncu, Ortolà (KTM MTA, che ha scontato un doppio long lap penalty per partenza anticipata, ndr) e Stefano Nepa (team-mate di Ortolà, anche lui penalizzato con un long-lap ma per essere caduto sotto regime di bandiere gialle in prova, ndr).

A punti anche Matteo Bertelle (Honda Snipers), Kaito Toba (Honda SIC58 Squadra Corse), Riccardo Rossi (Honda SIC58 Squadra Corse), Daniel Holgado e Ryusei Yamanaka (GASGAS Aspar).

Filippo Farioli (KTM Tech3) ha chiuso 20esimo, davanti a Nicola Fabio Carraro (Honda Snipers). Da segnalare il brutto high-side di Ana Carrasco, portata al centro medico.

In Campionato Masia allunga portandosi a 209 punti contro i 193 di Sasaki (18esimo in gara e fuori dalla zona punti, ndr), i 192 di Holgado e i 180 di Alonso.

UPDATE POST-GARA GP INDONESIA MOTO3

Diogo Moreira sembrerebbe essere uscito sul verde nel corso dell’ultimo giro, la cosa è stata notata da Christian Lundberg del Team Leopard, ma la direzione gara ha fatto notare come poi il brasiliano abbia perso una posizione, da qui la decisione di non penalizzarlo.

