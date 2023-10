MotoGP | Gp Indonesia, Quartararo: “L’anno scorso ero sul podio”

MotoGP GP Indonesia 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo dopo il difficile weekend in Giappone è carico per il Gran Premio dell’Indonesia.

Quartararo, che attualmente è decimo nella classifica generale, si è allenato 24 ore su 24 durante la sua settimana di pausa tra il GP del Giappone e il GP dell’Indonesia per essere pienamente in forma per il prossimo triplo appuntamento. Ha dei bei ricordi delle gare sul circuito di Mandalika, dove ha ottenuto un secondo posto in condizioni molto bagnate. Spera di ottenere un altro podio questo fine settimana davanti alla sua numerosa fanbase indonesiana.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Indonesia MotoGP 2023

“Torniamo di nuovo a Mandalika dopo tanto tempo. Sono felice di essere tornato in Indonesia. I tifosi qui mi trattano davvero bene, quindi darò il massimo, come sempre, per ottenere un buon risultato. L’anno scorso ero sul podio. Speriamo di poter ottenere un altro buon risultato quest’anno. E’ passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo corso qui, e questo significa che dobbiamo sfruttare al meglio le FP1 per essere pronti per le prove.”