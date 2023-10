MotoGP | Gp Indonesia, Morbidelli: “E’ un tracciato che mi piace”

MotoGP GP Indonesia 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli dopo il difficile Gp del Giappone, punta a rifarsi in occasione del Gran Premio dell’Indonesia.

Morbidelli arriva in Indonesia al dodicesimo posto della classifica generale. Nel GP del Giappone ha trovato un buon passo sul bagnato, il che fa ben sperare per questo weekend di gara qualora la storia dovesse ripetersi. L’anno scorso ha ottenuto il settimo posto qui in condizioni insidiose. L’italiano ritiene di poter fare un ulteriore passo avanti questo fine settimana raccogliendo dati extra sul circuito di Mandalika, dove ha corso solo due volte prima: durante il Mandalika Test 2022 e il Gran Premio dell’Indonesia 2022, disputati rispettivamente a febbraio e marzo.

Dichiarazioni Franco Morbidelli GP Indonesia MotoGP 2023

“Torniamo al tracciato Mandalika, che è un tracciato che mi piace. L’anno scorso abbiamo avuto un buon pacchetto qui sotto la pioggia, e anche il nostro ritmo sotto la pioggia al GP del Giappone due settimane fa era decente. Quindi, se dovesse piovere, sento che abbiamo di nuovo un buon potenziale. Le previsioni non prevedono pioggia ma, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, spingeremo per ottenere il miglior risultato possibile. Sappiamo che questo è uno di quei circuiti in cui le condizioni della pista migliorano nel corso del weekend di gara, ma sarà importante trovare presto una buona velocità per essere pronti per i time attack.”