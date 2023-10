MotoGP | Gp Indonesia, Marini: “Il recupero dall’infortunio procede bene”

MotoGP GP India Mooney VR46 – Luca Marini dopo l’infortunio rimediato nel corso del weekend in India, è pronto a tornare in pista, prossima tappa Mandalika per il Gran Premio dell’Indonesia.

Processo di recupero in fase avanzata per Luca, caduto al via della Sprint in India, operato con successo immediatamente al rientro in Italia e unfit per il GP del Giappone. Ottavo nella generale con 135 (P2 tra i Team con 400 punti ndr), ha come obiettivo il rientro alle competizioni qui in Indonesia.

Dichiarazioni Luca Marini GP Indonesia MotoGP 2023

“Sono felice di tornare in circuito proprio a Mandalika, davanti a tutti i tifosi indonesiani che sono davvero speciali. Il recupero dall’infortunio procede bene, dopo l’operazione ho iniziato subito tutti i trattamenti e la fisioterapia e mi sento pronto a tornare in sella alla Ducati. Aspettiamo il check medico di domani, ma l’obiettivo è correre in tutte e tre le gare di questa tripletta e ritrovare le stesse buone sensazioni alla guida che avevo in India. Non sarà un weekend facile, ma sono motivato a fare bene anche per tutte le persone che mi hanno fatto sentire il loro appoggio in queste settimane. Dalla squadra, alla mia famiglia, all’equipe medica, fino all’Academy e tutti i fans”.