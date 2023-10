MotoGP | Gp Indonesia, Bagnaia: “Arrivo carico a Mandalika”

MotoGP GP Indonesia Ducati – Pecco Bagnaia arriva a Mandalika, teatro del Gran Premio dell’Indonesia, dopo il secondo posto nell’ultimo appuntamento disputato in Giappone.

Nelle ultime gare il #1 della Ducati ha visto ridurre il suo vantaggio sul più vicino degli inseguitori, Jorge Martin, il cui distacco dal piemontese è ora di soli 3 punti.

Il Campione in carica arriva a Mandalika con l’intenzione di allungare in Campionato, cercherà di farlo anche con l’incognita meteo, sempre presente in Indonesia.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Indonesia MotoGP 2023

“Sono molto contento di tornare a correre in Indonesia. Il circuito di Mandalika si trova in un posto davvero bellissimo e la passione che il pubblico indonesiano ha per la MotoGP è davvero enorme! Non vedo l’ora di poter far divertire tutti i tifosi che verranno a vederci questo fine settimana in pista! Dopo il GP del Giappone abbiamo avuto qualche giorno per poterci riposare e quindi arrivo carico a Mandalika, motivato a tornare a lottare per la vittoria. Il mio approccio al fine settimana non è cambiato: dobbiamo restare concentrati e cercare di fare del nostro meglio sempre per ottenere il massimo risultato. Anche qui il meteo rappresenterà la grande incognita, ma sono fiducioso di poter fare bene in qualsiasi condizione.”

4.7/5 - (43 votes)