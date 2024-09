MotoGP | GP Indonesia, Marc Marquez super al via: dalla 12° alla 5° posizione in una curva [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia – Vi riportiamo la super partenza di Marc Marquez nella Sprint del Gran Premio dell’Indonesia, 15° appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP. Scattato dalla 12° piazzola, a causa di una qualifica non positiva, lo spagnolo è riuscito a rimontare fino alla quinta piazza dopo la prima curva, gettandosi di fatto immediatamente nel gruppo di vertice composto da Jorge Martin, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini e Marco Bezzecchi. Uno scatto letteralmente “super” che gli ha permesso di gestire al meglio la mini-corsa di questa mattina e di chiudere questo primo round a Mandalika con il terzo posto. Appuntamento alle 9.00 di domani, in diretta su Sky Sport MotoGP HD e NowTV, per la partenza di questa prova mondiale in Indonesia.





