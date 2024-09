MotoGP | GP Indonesia, la caduta di Martin nella Sprint: l’analisi allo Sky Tech [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia – Presente come da tradizione a Paddock Live, Mauro Sanchini ha analizzato la caduta di Jorge Martin nella Sprint Race dell’ultimo Gran Premio dell’Indonesia, 15° appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP. Scattato dalla pole position, dopo una splendida prestazione nella qualifica della mattina, lo spagnolo è incappato in una caduta nella prima tornata di gara, attuando un approccio errato in ingresso di curva 16.

Una sbavatura che l’ha costretto alla decima posizione e che ha permesso a Pecco Bagnaia di dimezzare il distacco nella graduatoria generale del campionato. Appuntamento alle 9.00 di domani mattina, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la partenza di questo round mondiale sul tracciato di Mandalika.





