MotoGP | GP Indonesia, l’analisi della partenza di Bagnaia nella Sprint [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia – Vi riportiamo l’analisi della partenza di Pecco Bagnaia nella Sprint del Gran Premio dell’Indonesia, 15° appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP. Scattato dalla 4° piazzola, l’italiano della Ducati è riuscito subito a posizionarsi alle spalle del pole man Jorge Martin, ponendosi in una buona posizione dopo la qualifica così così della mattina. Grazie anche alla caduta del rivale al primo giro, ricordiamo, il due volte iridato si è affermato nella gara breve davanti ad Enea Bastianini e Marco Bezzecchi. Appuntamento alle 9.00 di domani, in diretta su Sky Sport MotoGP HD e NowTV, per la partenza di questa prova mondiale in Indonesia.





