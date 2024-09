SBK | Gp Aragon Gara 1: Iannone firma il capolavoro

SBK Gp Aragon – Andrea Iannone ha conquistato Gara 1 del Gran Premio di Aragon.

Il pilota del team GoEleven, partito dalla prima fila, ha tenuto il comando per quasi tutta la gara, replicando colpo su colpo a tutti i tentativi di sorpasso. Negli ultimi giri, con un passo incredibile, riesce a scavare un gap e a conquistare la vittoria. E’ la prima vittoria in categoria per il pilota di Vasto che, come la fenice sul casco, rinasce dalle sue ceneri dopo i 4 anni di squalifica.

Sul podio, alle spalle di Iannone, uno stoico Toprak Razgatlioglu che precede il compagno di marca Gerrett Gerloff.

Fuori dal podio Alvaro Bautista che precede Danilo Petrucci, a lungo in lotta per la vittoria, e Iker Lecuona. Alex Lowes chiude settimo davanti a Xavi Vierge e Michael van der Mark. Andrea Locatelli completa la top ten.

Axel Bassani ha chiuso 12esimo davanti a Michael Rinaldi, 13esimo.

Ritiro warm up lap per Nicolò Bulega a causa di un problema tecnico.

Tempi Gp Aragon Superbike 2024

1 IANNONE Ducati 2 RAZGATLIOGLU BMW 3 GERLOFF BMW 4 BAUTISTA Ducati 5 PETRUCCI Ducati 6 LECUONA Honda 7 LOWES Kawasaki 8 VIERGE Honda 9 VAN DER MARK BMW 10 LOCATELLI Yamaha

