MotoGP

MotoGP | GP Indonesia: la seconda caduta di Marquez nelle pre-qualifiche [VIDEO]

Brutto "volo" per il nove volte iridato della Ducati a Mandalika

di Alessio Brunori3 Ottobre, 2025
GP Indonesia Mandalika Ducati MotoGP 2025 – Doppia caduta nelle pre-qualifiche di Mandalika per il nove volte iridato Marc Marquez.

Il pilota della Ducati dopo un’innocua scivolata, è caduto poi in modo più pesante dopo un piccolo high-side, che comunque lo ha scaraventato pesantemente a terra.

Il feeling con la pista indonesiana non è mai sbocciato, il #93 della Ducati non ci ha mai vinto e oggi non è neanche riuscito ad accedere direttamente alla Q2, chiudendo 11esimo. Clicca qui se vuoi leggere le dichiarazioni di Marc Marquez dopo il Day 1 indonesiano.


Foto MotoGP SBK

