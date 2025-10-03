MotoGP | GP Indonesia Day 1, Marquez: “L’obiettivo era non cadere la terza volta”

GP Indonesia Mandalika Ducati MotoGP 2025 – Giornata difficile quella di Mandalika per Marc Marquez, caduto per ben due volte nella stessa sessione e fuori dalla Top Ten.

Il nove volte iridato non cadeva due volte nello stesso turno dal Gran Premio d’Indonesia 2024, stessa pista quindi e non era in Q1 dal Sachsenring 2024.

Il circuito indonesiano non è tra i suoi preferiti, non ha mai vinto a Mandalika e dalle sue parole rilasciate ai colleghi di Marca.com non sembra essere questo il weekend giusto per sfatare questo tabù. Ecco cosa ha detto il #93 della “Rossa” di Borgo Panigale.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Indonesia Mandalika MotoGP 2025

“La verità è che non è stato il modo migliore di celebrare il Mondiale, ma non è la prima volta che mi succede qui, a Mandalika. Decisamente, non è il mio circuito, è il peggiore per le mie sensazioni. Però, è vero che stamattina ho iniziato e non andava poi così male; andavo bene, ero a mio agio. Ma poi, nel pomeriggio, sono uscito e ho avuto due cadute molto strane. La prima è stata all’anteriore, ma tutto è partito da un problema al posteriore; la seconda, anche quella un ‘highside’ (volo fuori dalla moto) strano, e normalmente la Ducati lavora molto bene con l’elettronica. Niente, ho cambiato la gomma e di nuovo buone sensazioni. Il problema è che venivo da due botte, soprattutto la seconda più forte, e non volevo cadere di nuovo.”

Second crash of the day and it's a bigger one for @marcmarquez93 who is in P20 🤯#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/3jSpwvQmFk — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 3, 2025

Dichiarazioni Marc Marquez Doppia Caduta Day 1 GP Indonesia Mandalika MotoGP 2025

“La seconda caduta mi ha tolto molta fiducia. Per questo, dopo quella, ho montato gomme nuove per il tentativo sul giro secco, ma chiaramente la mia priorità era non cadere di nuovo e finire l’allenamento. Domani è un altro giorno. Dobbiamo affrontare la sessione con la mentalità giusta, senza pensare a non cadere, cioè tornare a provarci. Le sensazioni qui sono molto strane e, come si è visto, ci sono state tante cadute in pista fin dal primo turno libero.”

Dichiarazioni Marc Marquez Possibilità Vittoria GP Indonesia Mandalika MotoGP 2025

“Qui non vincerò né domani né domenica. E difficilmente sarò sul podio. Una volta concluso il campionato, l’obiettivo è stato raggiunto, e l’ho detto — e quando lo dico è perché lo sento: il mio obiettivo è finire l’anno, e nel 2026 torneremo a cercare di dare il cento per cento. Ma una volta chiuso il Mondiale, la priorità è superare questa gara e poi, da Australia in poi, ritrovare un buon ritmo.”

