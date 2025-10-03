MotoGP | GP Indonesia Day 1, Marini: “Siamo molto soddisfatti

GP Indonesia Mandalika Castrol Honda MotoGP 2025 – Il ritiro di Motegi causato da un problema alla frizione non ha intaccato la voglia di fare bene di Luca Marini.

Il pilota della Honda ha infatti ottenuto il miglior tempo nelle FP1 e ha chiuso al quarto posto le pre-qualifiche del Gran Premio d’Indonesia.

L’obiettivo è la prima fila e per questo ha lavorato anche con le gomme soft sin dalla prima sessione.

Il passo gara è molto buono e questo fa ben sperare il pesarese che come detto punta alla prima fila dello schieramento del Gran Premio d’Indonesia, 18esimo appuntamento della MotoGP 2025.

Dichiarazioni Luca Marini Day 1 GP Indonesia Mandalika Honda Castrol MotoGP 2025

“Le nostre sensazioni e le prestazioni stanno migliorando ad ogni GP e stiamo seguendo una traiettoria chiara. Ogni volta che usciamo dal box capiamo qualcosa in più e spingiamo un po’ più in là il limite della moto. So che è solo venerdì e c’è ancora tanto lavoro da fare, ma siamo molto soddisfatti di quanto fatto oggi. Domani sarà cruciale trovare il tempo sul giro in Q2 e l’obiettivo è partire dalla prima fila. Stasera lavoreremo per trovare un po’ più di velocità con la gomma posteriore morbida, perché sul passo gara mi sento già a mio agio. Se riusciremo a fare questo passo, penso che potremo vivere davvero un ottimo resto del weekend.”

