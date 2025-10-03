MotoGP

MotoGP | GP Indonesia Day 1: giornata difficile per Morbidelli e Di Giannantonio

L'italo-brasiliano e il romano del VR46 Racing Team costretti a disputare la Q1

di Alessio Brunori3 Ottobre, 2025
MotoGP | GP Indonesia Day 1: giornata difficile per Morbidelli e Di Giannantonio

GP Indonesia Mandalika Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Giornata difficile a Mandalika quella di Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio.

Entrambi i piloti del VR46 Racing Team non hanno centrato la Top Ten e saranno costretti quindi a disputare la Q1, dove troveranno una concorrenza agguerrita, visto che in Q1 ci saranno anche le Ducati ufficiali di Marc Marquez e Pecco Bagnaia.

Il poco grip offerto dalla pista indonesiana ha messo in crisi quasi tutte le Ducati, solo quelle del Gresini Racing del rookie Fermin Aldeguer e di Alex Marquez hanno centrato l’accesso diretto in Q2.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Day 1 GP Indonesia Mandalika Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Oggi è stata una giornata difficile, le condizioni della pista erano particolari, abbiamo faticato a usare le gomme e mandarle in temperatura. Fare un buon tempo per andare direttamente in Q2 era veramente dura. Nonostante un feeling un po’ complicato, eravamo vicini alla Top10, ma ho commesso un errore e non sono riuscito a passare. Domani sarà una Q1 frizzante, ricca di grandi piloti. Vedremo cosa riusciremo a fare.”

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Day 1 GP Indonesia Mandalika Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“La giornata di oggi è stata dura, abbiamo faticato con il grip al posteriore, che non è una cosa usuale per me. È stato difficile mettere insieme dei giri e andare veloce, quindi sarà un’altra notte di lavoro con i ragazzi. Il team, Ducati ed io stiamo lavorando sofo per capire cose succede, ma sono sicuro che troveremo la soluzione per migliorare. Sicuramente, ci sono aspetti positivi: le componenti portate da Ducati mi danno un feeling migliore. Il potenziale è incredibile, come abbiamo dimostrato quest’anno, dobbiamo solo essere più costanti. Per domani, proveremo a passare la Q2 e fare un buon lavoro una volta arrivati lì.”

MotoGP

Ultime news