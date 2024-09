MotoGP | GP Indonesia Sprint Race, Vinales: “Sono soddisfatto”

MotoGP Indonesia Aprilia Racing – Sabato agrodolce per il team di Noale. Maverick Vinales ha concluso la Sprint Race in settima posizione mentre Aleix Espargarò, complice una caduta nel Q1, non ha potuto fare meglio del sedicesimo posto.

Dichiarazioni Maverick Vinales, GP Indonesia Sprint Race

“Nella Q2, sono stato penalizzato dalle due bandiere gialle proprio mentre stavo facendo il giro lanciato, avrei potuto essere in prima o seconda fila. Sono soddisfatto perché abbiamo fatto un bel risultato in rimonta, peccato non essere riuscito a partire davanti. Mi sono difeso bene e ho lottato, per poi mantenere un buon passo e fare una gara in crescita. Non vedo l’ora di correre la gara lunga”

Dichiarazioni Aleix Espargarò, GP Indonesia Sprint Race

“Nella FP1 sono stato veloce con la gomma usata, ma poi tutto si è complicato nella Q1 con la caduta. Continuo a non avere grip e quindi, quando provo a spingere, cado. Partendo così indietro la sprint è stata difficile”.