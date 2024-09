MotoGP | GP Indonesia Gara, Vinales: “Importante aver trovato il passo” [VIDEO]

MotoGP Indonesia Aprilia Racing – Sensazioni positive per Maverick Vinales al termine del Gran Premio d’Indonesia. Il pilota del team Aprilia ha concluso in sesta posizione e si è detto soddisfatto per aver ritrovato passo e velocità anche se c’è ancora molto lavoro da fare.

Dichiarazioni Maverick Vinales, GP Indonesia

“La cosa più importante è aver trovato il passo veloce a Misano 2 e qua perché era da tanto che non l’avevamo. Quando ho avuto pista libera, sono riuscito a mantenere il ritmo ma era già tardi. E’ importante partire davanti, sappiamo che la nostra moto soffre di motore più degli altri ma oggi ho visto dei punti forti sulla moto. Con KTM la sfida è 50/50, dipende dal GP, dalle condizioni meteo, loro sono più facilitati per la lotta, noi per il passo. E’ difficile da capire, in questi giorni è difficile spremere il massimo dalla moto, oggi l’abbiamo fatto e siamo abbastanza soddisfatti”