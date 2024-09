MotoGP | Borsoi felice della vittoria di Martin in Indonesia: “Primato che ci voleva” [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia – Intervistato da Sky Sport al termine dell’appuntamento di Mandalika, teatro dell’ultimo Gran Premio d’Indonesia, Gino Borsoi non ha nascosto la propria soddisfazione per la vittoria ottenuta da Jorge Martin, evidenziando come il risultato di questa mattina offra una spinta morale non indifferente dopo i tanti alti e bassi delle ultime settimane. Nonostante la caduta di ieri, lo spagnolo è riuscito a sfruttare l’ottimo feeling con il tracciato indonesiano, garantendosi punti importanti nel confronto diretto con Pecco Bagnaia, oggi terzo. Un epilogo felice che servirà da motivazione extra in vista delle prossime trasferte in terra asiatica. La MotoGP, ricordiamo, tornerà a gareggiare tra soli sette giorni a Motegi, in Giappone.