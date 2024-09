MotoGP | Gp Indonesia, Acosta: “Bella gara, abbiamo ritrovato la costanza”

MotoGP Gp Indonesia KTM GASGAS – Pedro Acosta ha corso una bellissima gara al Mandalika International Circuit, teatro del Gran Premio d’Indonesia.

Il rookie della KTM ha infatti tagliato il traguardo della gara in seconda posizione e a 3/4 gara aveva quasi agganciato il leader e vincitore Jorge Martin. Il pilota del Team GASGAS Tech3 non ha però gioito più di tanto al parco chiuso e sul podio, perchè era investigato per la pressione irregolare della gomma anteriore.

Due ore dopo la fine della gara (per noi troppo tardi, ndr) è però arrivata la conferma del secondo posto, unica KTM in vetta. Ecco cosa aveva detto prima di sapere della mancata penalità ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gara Gp Indonesia MotoGP 2024

“Vediamo cosa succederà, la gara di oggi è stata bella, abbiamo avuto un buon ritmo dall’inizio. Abbiamo trovato un setup che mi rende più competitivo, proviamo a continuare così, perche abbiamo trovato una buona costanza nella Top 5. Ieri ho guidato da solo e non è successo nulla (parla della pressione della gomma, ndr) dobbiamo verificare che cos’è successo. Ieri abbiamo sofferto tanto con il grip al posteriore, mentre oggi per un attimo ho pensato di prendere Martin, ma sappiamo perché lui è il leader del Mondiale.”

