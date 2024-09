MotoGP | GP Indonesia Gara, Di Giannantonio: “Ho perso il davanti e non ho potuto fare nulla”

MotoGP GP Indonesia Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio torna a casa senza punti dalla trasferta indonesiana di Mandalika, ma con la consapevolezza di essere comunque competitivo.

“Diggia” che è ancora alle prese con il dolore alla spalla sinistra (che potrebbe anche essere operata prima della fine della stagione, ndr) ha battagliato con Marquez e Bagnaia prima di essere vittima di una scivolata, senza conseguenze che lo ha costretto al ritiro.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Gara Gp Indonesia MotoGP 2024

“Il tifo e l’affetto dei fan qui in Indonesia ha reso in ogni caso questo weekend speciale anche se chiudo senza punti. Oggi rispetto al gruppo abbiamo fatto una scelta diversa, ma dopo la gara di ieri avevamo tante info e abbiamo iniziato a pensare che la soft potesse essere una soluzione per oggi. Avevamo un gran passo, abbiamo probabilmente perso troppo tempo con Marc (Marquez ndr) perché ero più veloce in quel momento. Quando l’ho passato stavo andando forte, ma improvvisamente ho perso il davanti e non ho potuto fare nulla.”

