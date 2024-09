MotoGP | GP Indonesia Gara, Bezzecchi: “Bella bagarre”

MotoGP GP Indonesia Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha vissuto una bella bagarre nel Gran Premio d’Indonesia, 15esima tappa della MotoGP 2024.

Il pilota del VR46 Racing Team nonostante un problema in partenza (l’abbassatore non si è sganciato per ben tre volte, ndr) è stato autore di una bella gara, chiusa in quinta posizione.

Scattato dalla seconda piazza della griglia il #72 della Ducati è tra i protagonisti della domenica di Mandalika combattendo per il terzo gradino del podio con Morbidelli, Bagnaia e Bastianini.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara Gp Indonesia MotoGP 2024

“Che bella bagarre e che settimana davvero speciale qui in Indonesia con tantissimo affetto da parte della gente. Ci ho provato, ma ero molto più al limite di Franco (Morbidelli) con la gomma, perché lui è stato per tutta la gara nella posizione davanti del gruppetto in lotta. Peccato, ma un problema tecnico al via, che non abbiamo ancora bene capito, ci ha penalizzati. L’abbassatore davanti non si è agganciato per tre volte quindi rispetto agli altri sono praticamente partito con la retro. La soft è stata la scelta giusta, ho potuto guidare come avrei voluto e fare la mia gara. Sono felice, la battaglia dà sempre gusto nel nostro sport.”

