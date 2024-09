MotoGP | GP Indonesia Gara, Quartararo: “Oggi la velocità era buona”

MotoGP GP Indonesia Monster Energy Yamaha – Gara soddisfacente per Fabio Quartararo nel Gran Premio d’Indonesia. Il pilota francese ha dovuto attendere che la gomma andasse in temperatura, dopodiché mantenendo un buon ritmo, ha tagliato il traguardo in settima posizione.

Buona prova anche per Alex Rins, anche se non è riuscito a trovare un buon feeling all’inizio della gara, ha mostrato determinazione e si è comunque assicurato il 12° posto al traguardo. In seguito, grazie alla penalità comminata a Takaaki Nakagami per la pressione degli pneumatici, ha guadagnato una posizione.

Dichiarazioni Fabio Quartararo, GP Indonesia

“Per tutto il weekend non siamo riusciti a scaldare velocemente la gomma posteriore media. Abbiamo perso molti secondi per questo all’inizio della gara. Il ritmo era davvero buono. Abbiamo usato la gomma anteriore dura-media e sono riuscito a frenare molto tardi e a sorpassare, ma non sono molto contento del risultato. Sono stato veloce e ho finito più vicino ai piloti davanti, il che è positivo. Stiamo lavorando e migliorando passo dopo passo. Siamo stati in Q2 per due weekend di gara di fila e abbiamo ottenuto la settima posizione nelle ultime due gare, quindi stiamo andando nella giusta direzione. Ma piuttosto che concentrarci sulle posizioni, penso che dobbiamo concentrarci su quanto stiamo andando veloci e oggi abbiamo avuto una buona velocità”

Dichiarazioni Alex Rins, GP Indonesia

“Ho perso molte posizioni al primo giro. Sono entrato nella curva 7 senza usare l’acceleratore e ho perso completamente il posteriore. Sapevamo che sarebbe stato difficile per noi scaldare la gomma posteriore, farla entrare in temperatura, ma è stato anche più difficile di quanto ci aspettassimo. Abbiamo iniziato il venerdì abbastanza bene, ma non siamo riusciti a fare i progressi che volevamo. Sabato è stato difficile, e anche oggi lo è stato. Quindi, dobbiamo controllare cosa è successo e dobbiamo analizzare i dati. Ma non vedo l’ora del prossimo weekend di gara, che fortunatamente è già la prossima settimana. Quindi, saltiamo di nuovo in moto in Giappone”