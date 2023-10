MotoGP | Bagnaia svolta e cambia passo a Mandalika: il commento di Guido Meda [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia- Vittoria e cambio di passo per Pecco Bagnaia nell’ultimo Gran Premio dell’Indonesia, 15° appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Dopo un week-end non semplice, caratterizzato da alti e bassi a causa di un feeling non sempre ideale con la GP23, il campione del mondo in carica è riuscito – sfruttando anche il ritiro di Jorge Martin – ad ottenere 25 punti fondamentali per il proseguo della sua stagione.

Un affermazione fortemente voluta e cercata, arrivata nonostante la partenza dalla 13° piazza, che gli ha regalato nuovamente la leadership del campionato con 18 punti di vantaggio sul primo degli inseguitori, ovvero Martin. Una condizione che quasi certamente garantirà spettacolo e sorprese nelle ultime quattro prove di questo campionato.

Appuntamento tra soli sette giorni nel tecnico e selettivo impianto di Phillip Island per la seconda tappa di questo tris di gare in Asia che comprenderà alla fine del mese anche la Thailandia.