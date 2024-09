MotoGP | GP Indonesia, fuoco sulla moto di Marquez dopo 12 giri [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia – Fuoco sulla moto di Marc Marquez dopo 12 giri dell’ultimo Gran Premio dell’Indonesia, 15° appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP. Mentre stazionava nelle posizioni di vertice della classifica, lo spagnolo ha accusato un principio d’incendio alla propria Ducati, aspetto che l’ha costretto ad alzare bandiera bianca. Un colpo pesante che di fatto lo estromette definitivamente dalla rincorsa al titolo mondiale, adesso ristretta a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Il prossimo appuntamento è fissato per la prossima settimana in Giappone, sul circuito di Motegi, per il prossimo round del mondiale.





