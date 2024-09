MotoGP | GP Indonesia Gara, Morbidelli: “Siamo ad un ottimo livello”

MotoGP Indonesia Prima Pramac Racing – Ottima gara di Franco Morbidelli nel Gran Premio d’Indonesia. Il pilota del team Prima Pramac Racing, ha concluso in quarta posizione ma c’è ancora il dubbio per l’investigazione di Pedro Acosta a causa della pressione delle gomme. Se lo spagnolo dovesse subire la penalità, Franco salirebbe sul podio in terza posizione. Il pilota italo-brasiliano, ha commentato con entusiasmo la lotta con Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi, amici e compagni della VR46 Riders Academy.

Dichiarazioni Franco Morbidelli, GP Indonesia

“Ci sono stati molti momenti durante la gara. Da metà gara in poi ho fatto fatica con la gomma davanti, mi sono intimidito in inserimento e ho cominciato a rallentare. Sono arrivati la Bestia, Marco e Pecoc, ho cercato di resistere il più possibile, è stato bello stare davanti e soffrire in quel modo. Ha ripagato. Avevo un setup molto gentile sulle gomme e quindi da venerdì mi sono trovato molto bene con la soft davanti. Ho deciso di non cambiare niente, gli altri sono riusciti a migliorare, rischiando con la hard davanti. Ad un certo punto della gara ho iniziato a fare fatica a gestire la gomma davanti. Quando mi ha passato Pecco, sono uscito largo alla nove e mi ha fregato in staccata. E’ stato un inizio anno molto difficile, recuperare non è stato semplice, c’erano un sacco di cose che dovevo imparare della moto nuova e cose nuove che devi azzeccare per stare davanti. Bisogna fare un weekend quasi perfetto, devo trovare la consistenza di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, devo migliorare la qualifica. Siamo ad un ottimo livello”

Dichiarazioni Franco Morbidelli su battaglia con Bagnaia e Bezzecchi

“Sono due ossi durissimi, sono due campioni. Ed è un onore potersi sfidare con loro tutti i giorni in palestra, in allenamento, al Ranch e anche qui in MotoGP. Nelle gare vere ha tutto un sapore diverso e il pubblico può vedere quanto sono belle le nostre battaglie. Speriamo di farne tantissime altre per la vittoria e le prime posizioni”